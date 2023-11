الشرطة الأمريكية تعتقل قاتلاً في الذكرى 41 لارتكاب جريمته

وأوضح أن أندرسون وكليفورد كانا يوم الجريمة في أحد المنازل مع أصدقاء مشتركين، وأن المتهم حصل على مسدس كان موجوداً في ذلك المكان، واصطحب ضحيته في جولة ثم عاد من دونه، بحسب شبكة سي بي إس. وأبلغت زوجة كليفورد سميث عن اختفائه يوم 4 نوفمبر، بعد 5 أيام من الحادث، قبل أن يعثر صيادون على جثته في المنطقة المعزولة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن القضية تم فتحها مجدداً عام 2015، وتولاها محقق تمكن من جمع الأدلة واستجواب عدة أشخاص، قبل أن يلقي القبض على رونالد أندرسون، الثلاثاء،31 أكتوبر 2023، في الذكرى 41 لجريمته. ورفض المتحدث باسم الشرطة الكشف عن دوافع المتهم لارتكاب جريمته، مؤكداً أن ذلك ضد سياسة الولاية، مكتفياً بتأكيد عدم مقاومته للسلطات وقت اعتقاله من منزله.

