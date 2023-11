الشرطة النيجيرية: مسلحون يقتلون 40 شخصاً في ولاية يوبي

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الكريم دونجوس إن الهجوم وقع في نحو الساعة 1930 بتوقيت جرينتش من مساء يوم الاثنين في قرية جوروكايا. وأضاف أن مسلحين فتحوا النار على القرويين فقتلوا 17 على الأقل، وأن لغما أرضيا انفجر أمس الثلاثاء، مما أودى بحياة 20 قرويا على الأقل وهم عائدون من دفن ضحايا الهجوم السابق.

