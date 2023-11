الشرطة الألمانية تطلق النار على شاب يحمل سكيناً

ونقل المراهق إلى المستشفى مصابا بطلق ناري بعد وقت قصير من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ويقول مسؤولون إنه يتلقى علاجا طبيا مكثفا لكنه عانى من إصابات لا تهدد حياته. وبدأ تحقيق إجرائي في استخدام أسلحة الشرطة النارية، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مكتب المدعي العام والشرطة.ولم يتضح في البداية عدد الطلقات التي أطلقت وأين أصيب الشاب. وطلبت الشرطة من طبيب أخذ عينات دم من المراهق، حيث كانت هناك مؤشرات على تعاطي الكحول أو المخدرات.

