الشرقي يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة

بعث صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وبعث سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى. (وام)

بعث صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وبعث سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى. (وام)

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سعود بن صقر يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورةبعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم الفجيرة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانالفجيرة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم عجمان يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانعجمان في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕