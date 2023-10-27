الشارقة ومليحة في نهائي كأس الإمارات لليد

كان فريق الشارقة قد تأهل على حساب شباب الأهلي في نصف النهائي بينما تأهل مليحة على حساب فريق الجزيرة وتعتبر هذه المرة الثانية منذ انطلاقة الموسم التي يتأهل فيها فريق نادي مليحة إلى مباراة نهائية حيث سبق ان تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد وخسره أمام الشارقة مطلع الموسم.

ويذكر ان فريقي الشارقة ومليحة تأهلا سوياً إلى الدور نصف النهائي حيث كان فريق مليحة الأول في المجموعة الثانية بعد ان تصدر المجموعة بالفوز على الشارقة في ختام الدور التمهيدي،وهو الفريق الوحيد الذي نجح في الحاق الخسارة ب«الملك» بعد ان ظل الشارقة محافظاً على سجله خال من الخسائر قرابة العام وآخر خسارة كانت أمام الجزيرة قبل عام تقريباً في تمهيدي كأس الإمارات أيضاً.

ويقود الشارقة المدرب التونسي سامي السعيد بينما يقود مليحة المدرب المصري وليد عبدالكافي وايضاً لابد من الاشارة إلى ان فريق نادي مليحة أصبح يشكل القوة الثانية في كرة اليد بعد الشارقة وفرض نفسه في الساحة بقوة بفضل العمل الكبير للإدارة برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل الخاص بالألعاب الجماعية حيث بات يتفوق على النصر والجزيرة والعين والوصل وشباب الأهلي في بلوغ نهائيين خلال شهر. headtopics.com

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