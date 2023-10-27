السيسي يعلق على القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة بالوقف الفورى للعنف في غزة، معرباً عن أمله أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاءحركة حماس تؤكد تصديها لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحظى بموافقة 88 دولة و55 تصوت ضدهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار غير ملزم يدعو إلى 'هدنة إنسانية' في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من إسرائيل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح هدنة إنسانية في غزةصوتت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار أممي بشأن غزة الآن بطلب من المملكة الأردنية، في وقت اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على هذه الحرب والقتل. اقرأ أكثر ⮕