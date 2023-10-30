السفير الإسباني لـ “وام : الكونغرس العالمي للإعلام 2023 سيسهم في كتابة فصل جديد في التعاون بين وسائل الإعلام العالمية

وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إن الحدث العالمي سيتيح فرصة مناقشة وإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مثل مكافحة المعلومات المضللة، والتكيف مع التحول الرقمي، وضمان استقلالية المحتوى التحريري.

وأوضح أن هذا التعاون سيساعد على جسر الفجوات الثقافية، وتعزيز المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن ثمة طرقا عديدة يمكن من خلالها أن تعمل المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين سويا من أجل تعزيز المصالح المشتركة، مثل الإنتاج الإعلامي المشترك وتبادل المحتوى، والتبادلات الثقافية، والمشاركة في الأحداث والمؤتمرات، والأنشطة التعليمية، والتعاون في الحملات الاجتماعية حيث تتلاقى أهداف المؤسسات المعنية في الدولتين.

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