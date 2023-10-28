السكتة الدماغية ثاني أكثر الأمراض المتسببة في الوفاة

يشكّل اليوم العالمي للسكتة الدماغية، الذي حُدّد في الـ 29 من أكتوبر من كل عام، مناسبة لنشر التوعية حول المرض، حيث حددته المنظمة العالمية للسكتات الدماغية، بهدف زيادة الوعي، والعمل للوقاية منه في جميع أنحاء العالم، ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ، يمكن تفادي العديد من السكتات الدماغية من خلال تغيير نمط الحياة، والعمل مع فريق الرعاية الصحية للسيطرة على الظروف التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الدكتور محمد المعتز اختصاصي المخ والأعصاب والسكتة الدماغية لـ «البيان»، أن السكتة الدماغية من أكثر الأمراض المسببة للإعاقة، وثاني أكثر الأمراض المسببة للوفاة، ووفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية، يعاني حوالي 100 مليون شخص حول العالم من تبعات السكتة الدماغية، ويبلغ معدل الإصابة بالسكتة الدماغية عالمياً حوالي 15 مليوناً كل عام، وأن هناك شخصاً من كل 4 أشخاص معرض الإصابة بالسكتة الدماغية طوال حياته.

ولفت إلى أن السكتة الدماغية لم تعد حكراً على كبار السن، حيث إن أكثر من 60 % من إصابات السكتة الدماغية تحدث تحت سن الـ 65 عاماً، لافتاً إلى أن هناك الكثير من مسببات السكتة الدماغية، أهمها ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول والإسراف في التدخين والكحول، إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والسمنة واضطرابات النوم، وكذلك بعض أمراض القلب، كالرفرفة الأذينة وأمراض تصلب الشرايين. headtopics.com

ومن جانبها، أفادت الدكتورة بهناز الأنصاري اختصاصي طب الأعصاب، إلى أنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن السكتة الدماغية هي السبب الرئيس للوفاة والإعاقات العصبية في العالم، وتتسبب في وفاة حوالي 6 إلى 5 ملايين شخص كل عام، يحدث هذا المرض في الغالب عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 إلى 60 عاماً، ويرتبط سببه في 52 % من الحالات بنقص تروية القلب، و45 % من الحالات بسبب نزيف دماغي. ومن بين 800 ألف شخص يصابون بالسكتة الدماغية كل عام، يفقد أكثر من 75 % منهم القدرة على المشي.

ولفتت الأنصاري إلى أن السكتة الدماغية هي اضطراب شائع في الجهاز العصبي، يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دائمة، حسب نوع الإصابة وشدتها، ويعد هذا المرض أول اضطراب وعائي دماغي في العالم، وبعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وتبلغ نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية السنوية، حوالي 2.7 إلى 4.7 حالات لكل 1000 شخص في العالم. headtopics.com

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