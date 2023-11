السودان.. اقتتال عنيف في دارفور والبرهان يُقيل وزراء

ووفق مصادر محلية، فإن «الدعم السريع» هاجمت «الفرقة 15» مشاة، مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك شرقي الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعتبر البوابة الشرقية للولاية.

ويأتي هجوم «الدعم السريع» في الجنينة، بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي، وسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر «الفرقة 16» في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.

وفي مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، قصف طيران الجيش مواقع تابعة لـ«الدعم السريع»، فيما نددت وزارة خارجية السودان بجريمة قتل الأسرى التي ارتكبتها الأخيرة تجاه بعض الأسرى من الجيش السوداني؛ مؤكدة أن هذا الفعل الإجرامي يمثل جريمة حرب مكتملة، مع سبق الإصرار. كما اتهمت «الدعم السريع» بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي.

وقال المجلس على «تليغرام»، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزراء «الطاقة والنفط»، «التجارة والتموين»، و«النقل». وأضاف المجلس، أن البرهان أقال أيضاً وزير العمل والإصلاح الإداري، وأصدر قراراً آخراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبدالنبي، من منصب وزير الثروة الحيوانية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: البرهان يقيل خمسة وزراء ويحذّر من رفض تنفيذ إعلان جدةأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قراراً بإنهاء تكليف 5 وزراء من مهامهم، وتعيين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات وصربيا تبحثان التعاون في التحديث الحكوميالتقت آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا في العاصمة بلغراد وفداً من حكومة دولة الإمارات في إطار زيارة رسمية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تشكيل حكومة في مونتينيغرو بعد أشهر من المفاوضاتنجح رئيس وزراء مونتينيغرو ميلويكو سبايتش فجر الثلاثاء، في نيل مصادقة البرلمان على تشكيلة حكومية لائتلاف حكومي ضم إليه تحالفاً موالياً لروسيا، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: سهيل المزروعي يترأس وفد الدولة لاجتماع وزراء الإسكان في دول الخليجموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي تطورات التعاون في التحديث الحكومي- ضمن زيارة شهدت عقد اجتماعات مع مسؤولين والمشاركة في منتدى مستقبل التكنولوجيا الحيوية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕