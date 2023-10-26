السويد تطرد العراقي سلوان موميكا

قال تلفزيون "تي في 4"، الخميس، إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولمونقل التلفزيون عن الوكالة قولها "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024".وقال موميكا لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية: "لن أغادر السويد. سأعيش وأموت في السويد.

لقد ارتكبت وكالة الهجرة السويدية خطأ فادحاًوأعرب عن اعتقاده أن تكون هناك "دوافع سياسية خفية وراء القرار"، مؤكدا أنه سيقدم استئنافا بهذا الشأنوفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددةوأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبيروالأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من...

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