السعودية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يستأنفان محادثات السلام في جدة

أعلنت السعودية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة استأنفا محادثات السلام يوم الخميس في مسعى جديد لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو سبعة أشهر في السودانوجاء في بيان الخارجية السعودية أن المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تجري في مدينة جدة الساحلية السعودية، بوساطة الرياض وواشنطنعقدت محادثات سلام سابقة في جدة في وقت سابق من العام، الا انها توقفت أواخر يونيو.

قتل أكثر من 9000 شخص جراء الصراع، وفق مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، الذي يتتبع الحرب في السودانوتقول وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن القتال دفع أكثر من 4.5 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم إلى مناطق أخرى داخل السودان، وأكثر من 1.2 مليون شخص الى دول الجوار

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