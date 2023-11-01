السعودية جاهزة لتنظيم مونديال 2034 صيفاً أو شتاءً

وكما باقي دول الخليج، تشهد معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، حراً شديداً في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، لكن بعض مدن المملكة تتمتع بطقس معتدل صيفاً، مثل أبها والطائف والباحة التي استضافت بطولة الأندية العربية لكرة القدم الصيف الماضي.
لكن المدن المعتدلة الثلاث تفتقد إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، إذ تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط، فيما تتركز الملاعب الكبيرة في محافظتي الرياض وجدة. واذا قُدّر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاماً فقط من احتضان قطر نسخة 2022 في ديسمبر، اثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفاً، ما رتب إعادة جدولة مباريات البطولات الأوروبية الكبرى.
ويؤكّد المسحل، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس فيفا عن قارة آسيا، أن "القرار النهائي الرسمي لم يصدر بعد، لكن الاستضافة ستكون من نصيب المملكة بنسبة 99% بما أن الملف السعودي هو الوحيد الذي تقدّم او أبدى الرغبة في تقديم ملف لاستضافة مونديال 2034".
وكان فيفا شرح في بيان "كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الاخير من عام 2024".
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WAMNEWS: الفيفا: السعودية هي الدولة الوحيد التي تقدمت بطلب استضافة مونديال 2034زيوريخ - الدوحة في 31 أكتوبر / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن طلبات استضافة بطولة كأس العالم 2034 اقتصرت على المملكة العربية السعودية.جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي للعبة، اليوم في الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
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