السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

وجاء إعلان فيفا بعد ساعات من إعلان استراليا انسحابها من السباق على احتضان نسخة 2034، في اليوم الأخير من المهلة المحدّدة لإعلان نوايا الترشّح لتُخلي الساحة تماما للسعودية. وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) دعا في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر دول آسيا وأوقيانيا الى التقدّم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتباراً لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، علماً ان نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وإذا قُدٌر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاماً فقط من احتضان قطر نسخة 2022 في كانون الأول/ديسمبر، إثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفاً.

وبعد دعوة فيفا، سرعان ما أعلنت السعودية نية الترشح، تلا ذلك ترحيب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة "أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة بالغة الأهمية للمملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بالعمل عن قرب مع أسرة كرة القدم العالمية من أجل نجاحها".

وكشف الاتحاد السعودي بعد إرسال خطاب الترشّح في 9 الجاري، عن حصوله على تأييد "أكثر من 70 اتحاداً مختلفاً من مختلف القارات (من أصل 211)، عبر بيانات رسمية" بعد أقل من 72 على إعلان الترشّح. فيما عبّرت دول آسيوية عدة عن دعمها لها خلال كونغرس الاتحاد القاري، على غرار اليابان، أوزبكستان والهند.

الإمارات العربية المتحدة

