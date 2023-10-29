السرعة والراحة أولوية المسافرين مع سعر التذاكر وقرب المطار.. تعرف إلى أبرز المتطلبات

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المُسافرين الدوليين لعام 2023، والذي أظهر استمرار تطلّع المسافرين للحصول على تجارب سفر مريحة وسريعة ومتكاملة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على القياسات الحيوية، وإتمام إجراءات الحجز عن بعد.

وتم جمع نتائج الاستبيان بناء على آراء أكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 200 دولة، لتسليط الضوء على رغبات المسافرين وتطلعاتهم حيال تجارب السفر والرحلات الجوية.يبحث الركاب عن أفضل معايير الراحة عند التخطيط للسفر، واختيار مكان المغادرة، حيث يفضلون السفر من مطارات قريبة من منازلهم، توفر جميع خيارات وخدمات الحجز المتاحة، وطرق الدفع المختلفة في مكان واحد.

ويفضل 52 % من المسافرين الحجز بصورة مباشرة لدى شركات الطيران، بصرف النظر عن طريقة الحجز، حيث يهتمون بإلقاء نظرة شاملة على العروض المُتاحة، والوصول بسهولة إلى الخدمات والمنتجات المتوفرة.ومن جانبه، قال محمد البكري نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية لدى إياتا: «يتوقع المسافرون اليوم الحصول على التجربة نفسها التي تقدمها كبرى شركات التجزئة على الإنترنت، ويلبّي برنامج التجزئة في قطاع الطيران الحديث هذه المتطلبات. headtopics.com

وعندما تكون تأشيرات الدخول مطلوبة ضمن الأوراق، يميل 66 % من المسافرين للحصول عليها عن طريق الإنترنت قبل السفر، و14 % في المطار، بينما يفضل 20 % زيارة القنصلية أو السفارة. ويتطلع المسافرون إلى التنقل داخل المطارات بسرعة أكبر من السابق. وأعرب 74 % من المسافرين عن تطلعهم إلى إتمام الإجراءات والوصول إلى بوابات الصعود في مدة لا تتجاوز نصف ساعة، عند اصطحابهم حقيبة محمولة واحدة، في زيادة كبيرة عن عام 2022، حيث بلغت النسبة 54 %.

ويتطلع المسافرون إلى الحصول على مرونة أكبر وتحكم أوسع بعملية تسجيل وصول الأمتعة، فأظهر 67 % منهم، اهتمامهم بتوفر خدمة استلام الأمتعة من المنازل وتوصيلها إلى المطار. وأشار 77 % من المسافرين إلى إقدامهم على تسجيل وصول الأمتعة قبل التوجه إلى المطار، إذا كان بوسعهم تمييزها ببطاقة خاصة، فيما أبدى 87 % استعدادهم لتسجيل وصول الأمتعة مسبقاً، إذا كان بوسعهم تعقبها. headtopics.com

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«إياتا»: السرعة والراحة أولوية الأولويات للمسافرينكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المُسافرين الدوليين لعام 2023، والذي أظهر استمرار تطلّع المسافرين للحصول على تجارب سفر مريحة وسريعة ومتكاملة إلى جانب الاعتماد المتزايد على القياسات الحيوية وإتمام إجراءات الحجز عن بعد... اقرأ أكثر ⮕

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