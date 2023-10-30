السجن المؤبد لـ 4 تجار مخدرات بالعراق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن «المدان الأول ألقي القبض عليه في محافظة واسط وبحوزته 2.100 كيلوجرام من مادة الميثيل أمفيتامين المخدرة، فيما ألقي القبض على المدانين الثلاثة في محافظة بغداد».

وأضاف، أن «الأحكام بحقهم تأتي استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات».

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