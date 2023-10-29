السباق يشتعل بين ميسي وهالاند.. من يفوز بالكرة الذهبية غداً

تشهد العاصمة الفرنسية «باريس» غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز «الكرة الذهبية» التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

ويضاعف من أهمية الجائزة هذه المرة، مدى أهمية الأحداث التي تدخل في إطار تقييم المتنافسين عليها خاصة الفوز التاريخي للمنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في أواخر عام 2022 والثلاثية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المنقضي.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صدارة المرشحين على الكرة الذهبية في هذه النسخة معتمدا على إنجاز الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق باللقب العالمي في نسخة 1986 بقياد الأسطورة دييجو مارادونا. headtopics.com

وتلقى ميسي المكافأة سريعا على هذا الإنجاز بإحرازه جائزة «الأفضل» في عام 2022، والتي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في حفله السنوي خلال فبراير الماضي، ليصبح ميسي هو الأفضل في استفتاء الفيفا لعام 2022.

وفيما يعول ميسي على إنجاز المونديال في منافسته على جائزة الكرة الذهبية، تشهد قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، 7 لاعبين ممن فازوا مع مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخي (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد. headtopics.com

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باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاندباريس في 29 أكتوبر / وام / تشهد العاصمة الفرنسية 'باريس' غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز 'الكرة الذهبية' التي تقدمها مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023. اقرأ أكثر ⮕

باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاندموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

هل يودع العالم ميسي بـ'الكرة الذهبية' الثامنة غداً؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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