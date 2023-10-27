السبت.. الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر

أعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حدوث خسوف جزئي للقمر السبت، وسيشاهد من إمارة دبي بنسبة 12%. مبيناً على حسابه في منصة «إكس»، المساجد المقترحة لإقامة صلاة الخسوف في دبي.

كما أكد مركز الفلك الدولي أن المنطقة العربية والعالم سيشهد خسوفاً جزئياً للقمر ليلة السبت - الأحد 28-29 أكتوبر 2023م، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما أنه يشاهد من جميع قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكتين.

يبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01 مساء توقيت الإمارات، 09:01 مساء توقيت السعودية والأردن، 08:01 مساء توقيت القاهرة)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظاً بالعين المجردة. headtopics.com

يبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش (11:35 مساء توقيت الإمارات، 10:35 مساء توقيت السعودية والأردن، 09:35 مساء توقيت القاهرة)، وعندها يكون الخسوف مرئياً بشكل واضح. يصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش (00:14 صباحاً توقيت الإمارات، 11:14 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:14 مساء توقيت القاهرة).

ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش (00:53 مساء توقيت الإمارات، 11:53 مساء توقيت السعودية والأردن، 10:53 مساء توقيت القاهرة). ينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش (02:27 صباحاً توقيت الإمارات، 01:27 صباحاً توقيت السعودية والأردن، 00:27 صباحاً توقيت القاهرة). headtopics.com

سيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى جهراً، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلى الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

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