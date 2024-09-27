الزمالك يحسم لقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي بعد ركلات الترجيح

حسمت ضربات الترجيح من علامة الجزاء لقب السوبر الإفريقي لمصلحة الزمالك ، على حساب غريمه التقليدي الأهلي بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، بالتعادل الإيجابي 1-1.وتقدم الفلسطيني، وسام أبوعلي لمصلحة الأهلي من ضربة جزاء «44»، ثم أدرك البديل ناصر منسي التعادل لمصلحة الزمالك «77».وكرَس الزمالك عُقدة تاريخية أمام الأهلي ظلت ممتدة على مدار 30 عاما بعد أن فاز بأول لقب سوبر جمعهما في جنوب افريقيا، بهدف دون رد عام 1994.

وتوقيع الجميع أن تأخذ المباراة طابعا هجوميا، لكن عادت المبالغة الدفاعية من الفريقين فانحصر اللعب في وسط الميدان، حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت ضربة جزاء لمصلحة الأهلي، احتسبها الحكم الليبي عبد الواحد حربوده، بعد العودة لتقنية الفار.واعترض فريق الزمالك على قرار حكم المباراة وكاد لاعبوه أن ينسحبوا من أرضية الملعب، لكن في الأخير تواصل اللعب وتمكن وسام أبوعلي من ترجمة اللعبة لهدف.

الزمالك الأهلي سوبر إفريقيا ركلات الترجيح محمد عواد وسام أبوعلي

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