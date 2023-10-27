الزمالك يتفق مع فتوح على التجديد 4 مواسم

وكشف مصدر في القلعة البيضاء أن الاتفاق المبدئي مع وكيل اللاعب يقضي بتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم، على أن يحصل أحمد فتوح على 18 مليون جنيه صافي في الموسم الأول بعد التجديد، على أن يحصل في الموسم الثاني على 19 مليون جنيه وفي الموسم الثالث 20 مليون جنيه،وفي الموسم الأخير على 21 مليون جنيه.

أضاف المصدر أن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع الزمالك، وأبدى مرونة كبيرة في الموافقة على تخفيض مقدم التعاقد الذى سيتقاضاه في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع مجلس الإدارة لتجديد العقد.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

عبور فريق طبي وشاحنات مساعدات إلى غزة من معبر رفحقال مسؤول فلسطيني على الحدود الفلسطينية مع مصر: إن فريقاً طبياً، وعشر شاحنات تحمل ماء وغذاء ودواء دخلوا قطاع غزة، الجمعة، من معبر رفح مع مصر. اقرأ أكثر ⮕

عودة قسرية لـ1.7 مليون أفغاني «خالي الوفاض» من باكستانفي كراتشي يحتشد مئات الأفغان على الحدود الباكستانية، وبينهم ماروزا بيبي التي أُجبرت على مغادرة البلاد فوراً مع أطفالها اقرأ أكثر ⮕

'مبادلة للرعاية الصحية دبي' تتعاون مع 'تحدي دبي للياقة' لتشجيع الأفراد على تعزيز صحتهمدبي في 27 أكتوبر / وام / وقعت 'مبادلة للرعاية الصحية دبي' - إحدى شركات' M42 ' - اتفاقية تعاون مع 'تحدي دبي للياقة' ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕

'كي انفست' توقع مذكرة تفاهم مع 'توبير' لتطوير مشروع سياحي على جزيرة المرجان في رأس الخيمةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أعلن الذراع الاستثماري لشركة “كي أنفست” الاستثمارية برئاسة سعادة خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس الإدارة،عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توبير للتطوير العقاري، لتطوير مشروع سياحي مميز على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة بقيمة 300 مليون درهم. اقرأ أكثر ⮕

التعاون يسقط في فخ التعادل مع الخليج ويفرط في تضييق الخناق على الهلال المتصدر بالدوري السعوديموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

البابا وأردوغان يبحثان حرب «حماس» وإسرائيلبحث البابا فرنسيس في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الحرب بين «حماس» وإسرائيل، مشدداً على اقرأ أكثر ⮕