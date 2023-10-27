الزمالك يتفق مع فتوح على التجديد 4 مواسم

وكشف مصدر في القلعة البيضاء أن الاتفاق المبدئي مع وكيل اللاعب يقضي بتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم، على أن يحصل أحمد فتوح على 18 مليون جنيه صافي في الموسم الأول بعد التجديد، على أن يحصل في الموسم الثاني على 19 مليون جنيه وفي الموسم الثالث 20 مليون جنيه،وفي الموسم الأخير على 21 مليون جنيه.
أضاف المصدر أن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع الزمالك، وأبدى مرونة كبيرة في الموافقة على تخفيض مقدم التعاقد الذى سيتقاضاه في حالة التوصل لاتفاق نهائي مع مجلس الإدارة لتجديد العقد.
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'كي انفست' توقع مذكرة تفاهم مع 'توبير' لتطوير مشروع سياحي على جزيرة المرجان في رأس الخيمةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أعلن الذراع الاستثماري لشركة “كي أنفست” الاستثمارية برئاسة سعادة خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس الإدارة،عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توبير للتطوير العقاري، لتطوير مشروع سياحي مميز على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة بقيمة 300 مليون درهم. اقرأ أكثر ⮕