الزمالك يجدد لشيكابالا | صحيفة الخليج

كما استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد شيكابالا ووضعه في الفئة الأولى داخل النادي، بالإضافة إلى الاتفاق على حملة إعلانية له.

جاء هذا القرار بعد موافقة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق و تقديراً لجهود شيكابالا وتاريخه داخل النادي، بجانب وجود رغبة قوية للحفاظ عليه للاستفادة منه بشكل أكبر داخل وخارج الملعب.

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