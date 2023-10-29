الروماتويد.. داء مناعي يفتك بالمفاصل

، يؤثر في أنسجة بطانة المفاصل، مسبباً تورماً مؤلماً، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل العظام، وينجم عنه هجوم الأجسام المضادة على المفاصل الصغيرة كاليدين والقدمين، أو الكبيرة كالركبة والورك، وربما تنتشر أيضاً، لتُصيب الأجهزة الحيوية، وتتلف أجزاء أخرى في الجسم، وفي السطور القادمة يسلط الخبراء والاختصاصيون الضوء على هذه المشكلة المرضية وطرق التداوي والعلاج.

يؤكد د. إيهاب مصطفى أخصائي أمراض الروماتيزم، أن داء الروماتويد المفصلي من الأمراض المناعية التي تصيب المفاصل، ويمكن أن ينتشر في أنسجة الجسم المختلفة، وعلى الرغم من ظهور هذا المرض لدى الأشخاص في أي مرحلة عمرية من الطفولة إلى الشيخوخة، فإنه يستهدف النساء أكثر من الرجال، بنسبة تراوح من 1و3، ما بين سن العشرين إلى الخمسين، وتنجم عنه مضاعفات شديدة؛ تتمثل في: تيبس المفاصل، وتآكل الغضروف الذي يقع بين عظمتي المفصل؛ نتيجة هجوم الأجسام المضادة، إضافة إلى تورم الغشاء السينوفي المحيط بالمفصل.

ويشير د.إيهاب مصطفى إلى أن الكشف المبكر، يلعب دوراً فاعلاً في الحد من تفاقم مضاعفات الروماتويد المفصلي؛ حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن التدخل الطبي وتطبيق خطة التداوي، يعمل على وقاية المفاصل من التآكل والتيبس الناجم عن تغلب المرض على العلاجات، وتجدر الإشارة إلى أن العلاج البيولوجي هو الأفضل لمكافحة عمل هذه المسببات في الدم، ويسهم العلاج الطبيعي في تخفيف الآلام الناجمة عن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وخاصة في فترة عدم نشاط المرض. headtopics.com

كما تؤدي العدوى أو الإجهاد البدني أو الاضطرابات النفسية أو التدخين إلى تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الغشاء المزلق الذي يقع في بطانة المفاصل، ما يتسبب في تخرب الغضروف المفصلي والعظم داخل المفصل، إضافة إلى ضعف وتمدد الأوتار والأربطة التي تثبته، ويُصاب بالتشوه تدريجياً مع تفاقم المضاعفات.تؤكد د.

وتضيف: اكتشاف الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي خلال الأشهر الأولى من بداية الأعراض التي تظهر تدريجياً، تعمل على توفير علاج فعّال لتخفيف علامات المرض والحد من الأضرار التي تصيب المفصل وتطوّر المشكلات المصاحبة، وتقلل خطر تفاقم المضاعفات أو حدوث إعاقة طويلة الأمد، وخاصة أن التدخل الطبي المبكر واتباع نهج شامل متعدد التخصصات لتقديم الرعاية والدعم اللازم، يهدف إلى ضبط تأثيرات المرض من الناحية البدنية والاجتماعية والنفسية والمهنية، وتعمل الأدوية على تثبيط العملية الالتهابية، تخفيف معدل «التخرب... headtopics.com

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