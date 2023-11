الرئيس السابق للمركزي الأوروبي لـ'وام': الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات .. ولا تخفيض سريعا لأسعار الفائدة عالميا

وأعرب تريشيه عن ثقته في أن البنوك المركزية ستكون حازمة في مكافحة التضخم حتى لو كان ذلك يعني استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.. وقال :" يتعين على مشاركي السوق أن يأخذوا ذلك على أنه علامة مهمة جداً وأن لا يعتقدوا، أن البنوك المركزية ستقلص الأسعار بشكل أسرع بكثير".

WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

WAMNEWS: خليفة بن محمد لـ'وام' : الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرةخليفة بن محمد لـ'وام' : - البيئة الاستثمارية في الأردن إيجابية ومحفزة.- الإمارات تعزز التعاون مع الأردن لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة.- الأردن حريص على دعم كل مخرجات COP28. من / منصور عامر .

WAMNEWS: ثاني الزيودي لـ'وام' : الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%- ثاني الزيودي لـ'وام' : - الأردن وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية التي بلغت 4 مليارات دولار. - الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل والاستثمار في الاقتصاد الجديد. - 4.5 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين في 2022 بنمو 47.4 %. من / أحمد النعيمي .

WAMNEWS: زكي نسيبة لـ'وام' : الكونغرس العالمي للإعلام يعكس ريادة الإمارات في صناعة الإعلام- زكي نسيبة لـ'وام' : - الإمارات نجحت في التحول إلى مركز لصناعة الإعلام عالمياً.- الشيخ زايد آمن بدور الإعلام في بناء دولة الاتحاد وتحقيق نهضة الوطن والأمة.- الكونغرس العالمي للإعلام منصة رائدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية من أحمد النعيمي.

WAMNEWS: رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخيةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.

WAMNEWS: الفجيرة يفوز بالبطولة المجمعة الأولى للمبارزة للفئات العمريةدبي في 31 أكتوبر / وام / فاز نادي الفجيرة بلقب البطولة المجمعة الأولى في الموسم الحالي للمبارزة للأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر للفئات العمرية، والتي نظمها اتحاد الإمارات، يومي السبت والأحد.

