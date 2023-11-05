الرئيس الأوكراني يرفض المحادثات مع روسيا قبل سحب قواتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنه «غير مستعد» لإجراء محادثات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها من بلاده، نافياً أن يكون مسؤولون غربيون بحثوا معه مسألة مفاوضات. وقال زيلينسكي خلال برنامج لشبكة «إن بي سي»: إن «الولايات المتحدة تعلم أنني لست مستعداً للتحدث مع الروس، لأن كلمتهم لا قيمة لها»، مضيفاً: «عليهم أن يخرجوا من أراضينا، فقط بعد ذلك، يمكن أن ينتقل العالم إلى الدبلوماسية».

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