الذهب يتماسك فوق الـ 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة

وبحلول الساعة 0245 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأوقية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر، الاثنين، واشتبك مقاتلون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول. وأظهر استطلاع أجرته وريترز أن التضخم سيظل يلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول. headtopics.com

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية. (رويترز)أرباح «اتش اس بي سي» الفصلية تقفز 235% إلى 6.26 مليار دولار

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الذهب يهبط دون 2000 دولار في المعاملات الفوريةعواصم في 30 أكتوبر / وام / هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية لتهبط دون حاجز 2000 دولار للأونصة.وبحلول الساعة 09:59 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.02 دولار ليصل إلى 1999.85 للأونصة.في المقابل، ارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.55% أو ما يعادل 10. اقرأ أكثر ⮕

بيع 8300 منزل فوق المليون دولار في دبي منذ بداية 2023سجلت قيمة مبيعات الوحدات السكنية (شقق وفلل)، التي تزيد قيمتها على مليون دولار (3.66 مليون درهم) اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست تنطلق اليومبرعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، انطلقت على كاسر اقرأ أكثر ⮕

«المجوهرات الملكية» و«متحف طنطا» في مصر يحتفلان بذكرى افتتاحهمايحتفى متحف المجوهرات الملكية بالذكرى الـ 37 على افتتاحه في عام 1986. كما يحتفي متحف طنطا بذكرى إنشائه، والتي ترجع إلى عام 1913. اقرأ أكثر ⮕