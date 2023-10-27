الذهب يربح 5 دولارات ويتجه لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي

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أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث مع تصاعد الحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالثتتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة، إذ يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1986.76 دولار للأوقية، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر لتستقر عند 1996. اقرأ أكثر ⮕

دبي تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل 25 مدينة عالمية وفق مؤشر كيرنيدبي في 26 أكتوبر / وام / حافظت دبي على مكانتها للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، وفقاً لمؤشر كيرني للمدن العالمية لعام 2023، وحلت في المرتبة الـ23. اقرأ أكثر ⮕

البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى 35%موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

دبي ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية للعام الثالث على التواليموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«المركزي التركي» يرفع الفائدة 500 نقطة أساس إلى 35%رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، الخميس، كما كان متوقعاً، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم. اقرأ أكثر ⮕