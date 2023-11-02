الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1991.80 دولار. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى».وتراجع مؤشر الدولار 0.5 في المئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم 1 في المئة إلى 1114.02 دولار. (رويترز)

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