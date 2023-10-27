الذكاء العاطفي لحياة أفضل | صحيفة الخليج

الذكاء العاطفي علم موجود معلوم، لكن المرء لا يعلم أصلاً أن هذا هو الذكاء العاطفي، ذلك أن أساس نجاح العلاقات الإنسانية، خاصة العلاقات الزوجية هي الثلاثية، حوار حب واحتواء، أن يحترم الإنسان مفاهيم الآخر ويحتويه ويسمع له ويعطف عليه، فمهارة التعاطف لا تعني الحزن على الآخر، إنما استيعابه بكل ما لديه من إيجابيات وسلبيات، وأن أهتمّ بذلك الشخص وأعينه على الحياة، فالذكاء العاطفي بين الأزواج لا يعني تحكّم أحدهما في الآخر إنما إقناع، أي يقنعه بطريقة معينة ويسمعه، فالحوار الدائم والاستيعاب مع الاستماع...

إن الحياة الزوجية مشروع كبير ويحتاج إلى دراسة عميقة وتفانٍ في العمل وتسامح حتى تدوم، أما إن اتخذ كل من الشريكين معتقداته وأفكاره واعتبرها الصحيحة فقط، فإنه بذلك يدمّر الرابط الوثيق ويدعوه ذلك إلى الوصول لآخر السّبل ألا وهو الطلاق، فمن أراد الانفصال وجد ألف عذر لذلك، لكن من أراد التمسّك بالشريك وجد مليون سبب لعدم التفريط فيه، فالحياة تقوم على مبدأ التضحية من أجل إسعاد الآخر، ومن استطاع الحصول على إنسان محبوب وصادق فليتمسّك به حتى نهاية العمر، لأن العبرة ليست بالبدايات إنما بالخواتيم والنهايات،...

نستنتج ممّا سبق أن دور الذكاء العاطفي مهم في تعليم الإنسان سبل وطرق جيدة تفيد في نجاح العلاقات، خاصة العلاقات الزوجيّة، وأن الحب والاحترام والاحتواء هي السّبل الأساسيّة لذلك، فلتكن بداية الزواج لأي شريكين بداية صادقة لتدوم النهاية أجمل وأفضل. headtopics.com

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