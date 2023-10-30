الدوري الإنجليزي.. تشيلسي و'يونايتد' يتراجعان مجددا وهالاند يواصل أرقامه القياسية

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق "مانشستر سيتي" الإنجليزي، لكرة القدم أن الاحترافية وعقلية اللعب والتعامل مع المباريات والتماسك بين اللاعبين هو اللقب الكبير الذي أحرزه الفريق في السنوات الماضية.وأشار جوارديولا، بعد الفوز الكبير لـ"مانشستر سيتي" 3-0 على جاره ومنافسه العنيد "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي مساء أمس الأحد: "أرى أن الاحترافية والعقلية والتماسك هم اللقب الكبير الذي نمتلكه".

كما عادل هالاند رصيد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم "سيتي" السابق في عدد الأهداف التي يسهم فيها بمباريات ديربي مانشستر؛ حيث ساهم هالاند حتى الآن في 8 أهداف (سجل 3 وصنع هدفين) خلال 3 مباريات خاضها أمام "يونايتد" بالدوري، ولا يتفوق عليه في عدد المساهمات سوى 3 لاعبين على مدار تاريخ المسابقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

«ديربي» مانشستر لسيتي بثلاثية نظيفة | صحيفة الخليجبقيت الصدارة على حالها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حسم مانشستر سيتي الـ «ديربي» أمام ابن مدينته يونايتد لصالحه 3-صفر الأحد في استاد اقرأ أكثر ⮕

برينتفورد يفوز على تشيلسي المتذبذب في الدوري الإنجليزيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يتلقى تأكيدا رسميا بإيقاف لاعبه توناليموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

ثلاثية نيكتياه تقود أرسنال لاكتساح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مانشستر سيتي يفوز على 'يونايتد' بثلاثية ويواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزيلندن في 29 أكتوبر / وام / واصل مانشستر سيتي انطلاقته المميزة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب على جاره مانشستر يونايتد 3-0 اليوم في ختام مباريات الجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليفربول على نوتتنجهام فوريست 3-0. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعرض للهزيمة مجددا وأرسنال يستعيد انتصاراتهلندن في 28 أكتوبر / وام / أعاد برينتفورد فريق تشيلسي إلى النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز عليه 2-0 في عقر داره اليوم السبت بالجولة العاشرة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0 وبورنموث على بيرنلي 2-1 وتعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل 2-2. اقرأ أكثر ⮕