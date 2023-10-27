الدوري الألماني.. سباق رباعي على الصدارة مع منافسات الجولة التاسعة

وعلى عكس الكثير من التوقعات التي سبقت فعاليات الموسم الحالي بأن تكون المنافسة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وإمكانية انضمام فريق آخر لهما مثل لايبزج، جاءت دائرة المنافسة أكثر اتساعا خلال الجولات الـ8 الأولى من المسابقة كما تبدو المنافسة على الصدارة أكثر قوة مما كان متوقعا.ومع وصول المسابقة إلى "ربع" الطريق من خلال الجولة التاسعة، ينفرد باير ليفركوزن بالصدارة برصيد 22 من 24 نقطة متاحة، ويتفوق على شتوتجارت صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

ويحتل بايرن ميونخ حامل اللقب ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 20 نقطة لكل منهما، ويقترب لايبزج صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة من أصحاب "مربع" المنافسة" على الصدارة ومقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وقد يفقد باير ليفركوزن الصدارة مؤقتا من خلال مباريات غد السبت حيث يستضيف بايرن ميونخ فريق دارمشتات، كما يستضيف شتوتجارت فريق هوفنهايم.

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