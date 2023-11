الدول الغربية تتسابق لامتلاك قواعد الذكاء الاصطناعي

كان العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، الذين تحدثوا مع «بوليتيكو»، حريصين على إبراز كيف تسير الديمقراطيات في الاتجاه نفسه. لكن العديد منهم مازالوا يوجهون انتقادات تافهة لنظرائهم في ولايات قضائية أخرى، إما لعدم إصدار التشريعات بالسرعة الكافية، أو لفشلهم في تشجيع الابتكار.

وتنتشر جهود الحوكمة الغربية عبر دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية، بشأن التعهدات غير الملزمة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتضمن ذلك تعهدات من جانب الشركات والحكومات بتعزيز الشفافية بشأن كيفية إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفحوصاً أكبر لكيفية وصول هذه النماذج إلى بيانات الأشخاص، وزيادة التعاون الدولي بشأن المعايير، وكيفية نشر هذه الخدمات المعقدة على مستوى العالم.

وتستخدم واشنطن أيضاً قوتها الشرائية الواسعة عبر العقود الحكومية لدفع شركات الذكاء الاصطناعي لتحسين الشفافية وأنظمة حماية البيانات، والترويج للولايات المتحدة باعتبارها مبتكراً رئيساً للتكنولوجيا، والتي من المرجح أن تشكل السنوات الـ20 المقبلة في هذا المجال. وقال أحد المسؤولين الأميركيين - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - إن «الولايات المتحدة تريد أن تظهر للعالم أنها تستطيع تعزيز الشركات الرائدة في العالم والرقابة على تحديد الاتجاهات».

حالياً، يعمل المسؤولون الأميركيون والأوروبيون معاً على المعايير الفنية للذكاء الاصطناعي. وسيجتمع كبار المسؤولين في مجلس التجارة والتكنولوجيا في واشنطن في ديسمبر لبحث هذا الموضوع. إلا أن اثنين من مسؤولي المفوضية قللا من أهمية فكرة تخلف أوروبا عن قيادة البيت الأبيض. وعلى عكس بروكسل، هناك نقص في التشريعات التي تركز على الذكاء الاصطناعي الصادرة عن «الكابيتول هيل».

