الدوري الألماني.. أرقام ليفركوزن 'القياسية' وأهداف كين تتصدر المشهد في الجولة التاسعة

وفاز باير ليفركوزن على فرايبورج 2-1 مساء أمس في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، ليتربع الفريق على قمة جدول المسابقة برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ حامل اللقب. وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لباير ليفركوزن في المسابقة كما أنه الثامن مقابل تعادل واحد في 9 مباريات خاضها الفريق بالبطولة حتى الآن.

ويتسق الرصيد التهديفي لأكثر من فريق في المسابقة مع ما تشهده البطولة هذا الموسم من مهرجان تهديفي وصل بإجمالي الأهداف المسجلة في الجولات الـ9 الأولى من الموسم إلى 297 هدفا في 81 بمتوسط 3.67 هدف للمباراة الواحدة. ولعب هذا السجل التهديفي لأكثر من فريق دورا بارزا في المنافسة القوية من عدة فرق على صدارة جدول الدوري الألماني هذا الموسم، بعد وصول المسابقة إلى نهاية الربع الأول من الموسم، بانتهاء 9 من 34 جولة.

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