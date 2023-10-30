الدولار يبقي الين قرب مستوى 150 في بداية أسبوع مملوء بقرارات البنوك المركزية

استقر الدولار في ظل تعاملات حذرة، الاثنين، وأبقى الين قرب مستوى 150 مع ترقب المتعاملين لقرارات تتعلق بالسياسة المالية من بنك اليابان هذا الأسبوع واجتماعات لبنوك مركزية كبرى، وسلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة من أنحاء العالم.

ويبدأ الاثنين بنك اليابان اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين، في مستهل أسبوع سيشهد أيضاً قرارات تتعلق بأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك إنجلترا. كما من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات والتضخم في منطقة اليورو والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، مما يضيف مزيداً من الترقب على أسبوع ممتلئ بالفعاليات.

ولم يطرأ على الين تغير يذكر، وظل عند 149.58 للدولار، بما منح العملة اليابانية متنفساً، بعد أن وصلت لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي مسجلة 150.78 للدولار.وظلت تحركات العملات بشكل عام محدودة، مع توخي المستثمرين الحذر، واستمرار ضعف شهية المخاطرة. headtopics.com

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزلندي قليلاً، بعد أن انزلقا لمستويات انخفاض جديدة هذا العام في تعاملات الأسبوع الماضي. وزاد الدولار الأسترالي 0.32% في أحدث تداولات مسجلاً 0.63545 دولار أمريكي. كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.28% مسجلاً 0.5825 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.02% مسجلاً 1.21195 دولار. كما هبط اليورو بذات النسبة مسجلاً 1.0563 دولار. واستقر مؤشر الدولار عند 106.57، مع تقييم المستثمرين لما ستعنيه البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على قرارات أسعار الفائدة. (رويترز) headtopics.com

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