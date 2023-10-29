الدجاج بروتين مثالي للمناخ وليس للطبيعة

ويتسبب لحم الدجاج في انبعاث «أقل من كيلو» في المتوسط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) لكل كيلوغرام مُنتج (قبل الذبح والمعالجة والتوزيع)، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مقارنة بنحو كيلوغرامين من هذه الانبعاثات يتسبب بها إنتاج لحم الخنزير، و30 كيلوغراماً ناجماً عن إنتاج لحم البقر. ومع أن أرقاماً تقديرية أخرى تبيّن اختلافات واضحة، تُجمِع كلّها على أن إنتاج الدجاج هو الأفضل لناحية الانبعاثات.

فالأبقار تؤذي المناخ بسبب تجشؤها المحمّل بغاز الميثان، وهو غاز يتسبب باحترار كبير. وخلافاً للاعتقاد الشائع، لا تتسبب عملية النقل سوى بزيادة محدودة للبصمة الكربونية المرتبطة بالأغذية، أما البروتينات النباتية فهي أفضل عموماً لناحية انبعاثات الكربون. لكن بصمة الدجاج الكربونية جيدة أيضاً وتُعد أفضل بقليل من تلك الخاصة بزارعة الأرز، بحسب تقديرات، وذلك بسبب غاز الميثان المنبعث من حقول الأرز.

لكن إنتاج لحوم الدجاج يستوجب إنتاج الحبوب التي تتغذى عليها هذه الحيوانات، ما يتطلّب مساحات شاسعة للزراعة، وأسمدة صناعية، ومبيدات حشرية في عملية لها نتائجها السلبية على التنوع البيولوجي، ونوعية المياه، وإزالة الغابات، إضافة إلى ما هو مرتبط بوضع الحيوانات. headtopics.com

ويُعد الدجاج أحد أكثر اللحوم استهلاكاً في العالم. ويتزايد إنتاجه باستمرار، ويتوقع أن يتجاوز 103 ملايين طن سنوياً في 2024، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية. وتقول الباحثة في معهد الاقتصاد التابع لجامعة هارفارد لوسيل روجيسار: «شددنا كثيراً على الانبعاثات الناجمة عن الحيوانات لدرجة أن عدداً كبيراً من الأشخاص يعتقدون بأن استبدال لحم البقر بالدجاج يكفي، لكن الاستهلاك الإجمالي للحوم هو الذي ينبغي خفضه».

وتقول آن موتي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: إن «اتخاذ الخيارات الغذائية على أساس معيار واحد فقط ليس بفكرة جيدة، فلحم البقر يحوي دهوناً أكثر ويتسبب بانبعاثات أعلى من الناجمة عن إنتاج اللحوم البيضاء، لكن تناول كميات قليلة منه مفيد لمَن يعانون نقصاً في الحديد، وهي مشكلة صحية تطال ثلث النساء في العالم». headtopics.com

ويهتم أحد مربي المواشي بثلاثين ألف دجاجة داخل حظيرة غربي فرنسا. في أقل من شهر، سيزيد وزن هذه الحيوانات أكثر من ثلاث مرات، لكن لحومها ستكون ذات بصمة كربونية منخفضة.

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