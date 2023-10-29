الخليجيون يقودون مرحلة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج العقاري بـ 190 مليون دولار

أعلنت «جرين ريدج لإدارة الاستثمار المحدودة»، شركة الاستثمارات العقارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج للشراكة المحدودة، بقيمة بلغت 190 مليون دولار. وقد شهد الصندوق إقبالاً كبيراً، تجاوزت خلاله قيمة رأس المال الأولي المستهدفة بنسبة كبيرة، بلغت 46وبلغت مساهمات دول الخليج العربي أكثر من 80 % من إجمالي رأس المال المُستثمر، ما يعكس بشكل جلي ثقة المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة.
وجرى تصميم صندوق جرين ريدجخصيصاً، لعمليات الاستحواذ السريعة والمضمونة للعقارات، وبما يتفق تماماً مع توجهات وظروف السوق العقارية الحالية. وقد نجح الصندوق في إنجاز أول صفقة عقارية له، ويسير حالياً على المسار الصحيح، لإنجاز المزيد من الصفقات الأخرىوقال بيك بوبتاني الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج»: «يعد نجاح اختتام جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج، بمثابة دليلٍ بارزٍ على قدرات «جرين ريدج» الاستراتيجية، وفهمها الواسع لمتطلبات الأسواق العالمية.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
'مبادلة' تصدر أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولارأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أصدرت شركة مبادلة للاستثمار، أول سندات خضراء في تاريخها، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لمدة 10.5 سنوات، بعائد يبلغ 6.03% وفائدة 5.875%، وشهدت عملية الإصدار إقبالًا قويًا من السوق. وارتفعت قيمة أوامر الشراء إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وكان هنالك إقبال قوي من المستثمرين المحليين والأوروبيين والآسيويين والأمريكيين. اقرأ أكثر ⮕