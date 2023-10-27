الحيل الجديدة للرهن العقاري لن تحل مشكلة سوق الإسكان في بريطانيا

عندما أعلن ريشي سوناك في أوائل عام 2021، وكان وزير المالية آنذاك، عن نظام جديد لضمان سداد الرهن العقاري، أكد أن تلك الخطة ستؤدي إلى «تحويل جيل الإيجار إلى جيل الشراء». وسوف تندهش عندما تعلم أن المحاولة لم تنجح لا بهذه الطريقة، ولا بمقترح وزير المالية الحالي جيريمي هانت، الذي يفكر في توسيع نطاق هذه الخطة، والتي تقدم ضمانات حكومية للقروض المرتفعة لتقييم الرهن، وهو ما لن يجدي كثيرًا هذه المرة أيضًا، فهذه المساعي تحاول الآن حل المشكلة الخاطئة بطريقة لا طائل منها.

وهناك مناورة سياسية في المملكة المتحدة، تتمثل في إبقاء أسعار المساكن في حالة ارتفاع بينما تتظاهر بأن «الأسر الكادحة» قادرة على «وضع أقدامها على بداية طريق امتلاك منازلها الخاصة بطريقة سهلة وبأسعار معقولة»، ولم تعد هذه الفكرة قادرة على الصمود بعد الآن. ففي العام الماضي، لم تصب السوق بالانهيار الكامل بقدر ما كانت متجمدة، وربما انخفضت الأسعار الاسمية بنسبة 5 % عن ذروتها، وأكثر من ذلك بالقيمة الحقيقية، لكن هذا لا يكفي لإحداث فرق كبير في القدرة على تحمل التكاليف.

وقال ريتشارد دونيل، من شركة زوبلا، إن سوق المملكة المتحدة ربما تشهد مليون صفقة هذا العام، أي أقل بمقدار الخمس عن المتوسط طويل الأجل والثلث عن أعلى المستويات خلال الوباء. ومع ارتفاع معدلات الرهن العقاري لما يتجاوز 5 %، فإن أولئك الذين يستطيعون تحمل التكلفة سينتظرون ويراقبون، وكذلك الحال بالنسبة لشركات المقاولات الكبرى، التي تعتمد عليها المملكة المتحدة في الجزء الأكبر من بناء المساكن، حيث تقوم هذه الشركات بتعديل معدلات التنفيذ الخاصة بها لتتناسب مع المبيعات. headtopics.com

إن الأفكار التي تطرح الآن قبل بيان الخريف الشهر المقبل لا تحمل جديدًا، بعد سنوات من محاولات تعزيز الطلب، في حين يبدو تغيير القواعد لتسهيل استخدام المشترين لحسابات التوفير الخاصة وغيرها من منتجات الادخار لشراء العقارات أمرًا منطقيًا.

لذلك، شدد أندرو ويشارت من كابيتال إيكونوميكس، على أن المشكلة الأكبر تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، فقبل عامين، تحول السداد الشهري بقيمة 1000 جنيه إسترليني إلى رهن عقاري بقيمة 298 ألف جنيه إسترليني، وذلك بمعدل رهن عقاري يبلغ 1.3 %، وفقاً لحساباته. headtopics.com

وفي ظل معدلات فائدة عقارية تبلغ 5.5 %، فإن نفس السداد يمنح المستهلك 176 ألف جنيه إسترليني فقط. وإلى أن تنخفض أسعار المساكن أو معدلات الرهن العقاري بشكل كبير أو ترتفع الدخول، فإن القدرة على تحمل تكاليف السداد ستبقى تشكل قيدًا شديدًا على السوق. ولن يكون من الحكمة عرقلة هذا التعديل، من خلال تدخل أكبر على غرار المساعدة على الشراء.

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

مؤشر دبي يغلق مرتفعاً في جلسة نهاية الأسبوع.. وسوق أبوظبي يتراجعأغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية. اقرأ أكثر ⮕

"بريسايت" تعقد العديد من اتفاقيات الشراكة خلال فعاليات معرض جيتكس 2023تعد بريسايت، شركة رائدة إقليمياً في تحليل البيانات الكبيرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أنها شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أ اقرأ أكثر ⮕

بايدن: نعمل مع الحلفاء لحل مشكلة الأسرى في غزةلا تزال مشكلة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تستحوذ على اهتمام دولي.إفراج فوري وهذا شرط حماسفقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليو اقرأ أكثر ⮕

دي بور: مباراة الجزيرة أمام خورفكان صعبةرأى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان مواجهة خورفكان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لن تكون سهلة في ظل رغبة المنافس اقرأ أكثر ⮕

«الزورا» تطلق مشروع «جايت واي» في عجمانأطلقت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية «بي إل سي»... اقرأ أكثر ⮕

مشروعان جديدان لـ «سمانا» بنصف مليار درهم في دبيأعلنت «سمانا للتطوير العقاري»، تدشين مشروعين سكنيين جديدين.. اقرأ أكثر ⮕