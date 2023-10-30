الحكومة اليابانية تُحذر من احتمال تأثير الوضع بالشرق الأوسط في الاقتصاد

حذرت الحكومة اليابانية، الاثنين، من احتمال تأثير الصراع بالشرق الأوسط في اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، بينما أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل.
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئاً على ثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة. وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول في مجلس الوزراء الياباني: «إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط إلى العوامل التي تتطلب اهتماماً وثيقاً لأنها ربما تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الياباني».
وأضاف: «قد يكون هناك تأثير سلبي في الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات».كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال. headtopics.com
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة إذ تخطت 150 يناً للدولار، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها. وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 يناً على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.
وذكر التقرير الحكومي أن «اليابان رفعت تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو/تموز»، مضيفاً أنها «تتحسن في المجمل بشكل معتدل». (رويترز)
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