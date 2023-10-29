الحفاظ على الشعاب المرجانية ترسيخ لاستدامة الحياة البحرية

تولي دولة الإمارات الحفاظ على الشعاب المرجانية اهتماماً كبيراً، حيث تعتبر ملاذاً آمناً للكائنات البحرية يوفر الغذاء والحماية لها ولصغارها، كما تعتبر رافداً مهماً لدعم المخزون السمكي، فضلاً عن دورها المهم في حماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية الجاذبة للغواصين الباحثين عن المناظر البحرية الساحرة.

ولا شك أن تداعيات التغير المناخي قد أثرت بشكل كبير على نمو وتكاثر الشعاب المرجانية، كما تأثرت أيضاً ببعض الممارسات والنشاطات البشرية الجائرة، التي تهدد هذا المخزون البحري الاستراتيجي، فقد حذر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشر في ديسمبر 2020 من أن كل الشعاب المرجانية في العالم يمكن أن تتعرض، بحلول نهاية القرن، لظاهرة تسمى «الابيضاض»، أو تحول لونها إلى الأبيض، نتيجة طرد الطحالب المجهرية النابضة بالحياة التي تعيش في أنسجتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما لم يحدث انخفاض جذري في...

ونبه التقرير إلى أن خسارة هذه الشعاب المرجانية حول العالم سيكون لها عواقب وخيمة ليس فقط على الحياة البحرية، ولكن أيضاً على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يستفيدون منها بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي الإطار ذاته، أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنه في عام 2017 فقدت إمارة أبوظبي أكثر من 73 % من الشعاب المرجانية بسبب ظاهرة «الابيضاض»، فيما فقد العالم معظم الشعاب المرجانية بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا والذي يمثل أكثر من 50 % من مساحة الشعاب المرجانية. headtopics.com

وتنسجم جهود دولة الإمارات في حماية الشعاب المرجانية مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها أخيراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، والذي يروج لممارسات دولة الإمارات المستدامة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية التي تعتبر أمراً حيوياً يضمن استدامة مستقبل الحياة البحرية في الدولة التي يبلغ طول سواحلها نحو...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحريةينسجم مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية».الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحرية.• دولة الإمارات عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية وتطور منظومة بحثية لاستزراعها.• أبوظبي تطلق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب في منطقة الشرق الأوسط يتضمن استزراع أكثر من مليون مستعمرة. اقرأ أكثر ⮕

مثقفون: «التحدي» سجل دور الإمارات الرائد في الحفاظ على القراءة و«العربية»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

كلباء تحتضن سلسلة من الفعاليات البحريةتتأهب مدينة كلباء لاستضافة حزمة من الفعاليات الرياضية والألعاب الترفيهية والأنشطة البحرية بهدف الترويج السياحي وتسليط الضوء على تراث الإمارات اقرأ أكثر ⮕

البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست تنطلق اليومبرعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، انطلقت على كاسر اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تنجح في ترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الكوري الجنوبي يقدم مساعدة لسفينة كورية شمالية جانحةساعد زورق دورية كوري جنوبي «لأسباب إنسانية»، سفينة كورية شمالية جنحت منذ عشرة أيام بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. اقرأ أكثر ⮕