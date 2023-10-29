الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحرية

ينسجم مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية»..• دولة الإمارات عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية وتطور منظومة بحثية لاستزراعها.• أبوظبي تطلق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب في منطقة الشرق الأوسط يتضمن استزراع أكثر من مليون مستعمرة.• هيئة البيئة – أبوظبي أطلقت برنامجاً لرصد ومراقبة حالة الشعاب المرجانية منذ عام 2005.• «الأمم المتحدة» تختار برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي ضمن أفضل 10 مبادرات عالمية.

وأطلقت الوزارة مشروع دراسة بحثية «تجريبية» لمسح رقمي حيوي للموائل البحرية في دولة الإمارات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأجهزة المسح والقياس الآلية «روبوت» تحت الماء، للمرة الأولى في المنطقة، ورسم خارطة رقمية دقيقة للموائل البحرية على مستوى الدولة، ومقارنة نتائجها بما تحققه نظم المسح الاعتيادية التي تعتمد على الغواصين والقياس اليدوي التقليدي.

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مثقفون: «التحدي» سجل دور الإمارات الرائد في الحفاظ على القراءة و«العربية»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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