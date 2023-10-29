الحوسني رئيساً لبعثة منتخب الأجسام في مونديال إسبانيا

تغادر بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، الاثنين، إلى إسبانيا برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني، للمشاركة في بطولة العالم والتي تقام في برشلونة خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وثمن رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد شاهين الحوسني، دعم ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، مما أسهم بأن يكون المنتخب جاهزاً لخوض منافسات البطولة الأقوى في بناء الأجسام على مستوى العالم.

وأكد أن الإمارات ستشارك بلاعبي النخبة، والكل على استعداد لتقديم أفضل العروض الجسمانية والمنافسة على الميداليات الملونة، مبيناً أن لاعبي المنتخب استعدوا بشكل فني وبدني جيدين، ومنذ فترة طويلة، وقد تم اختيارهم بشكل احترافي من خلال ظهورهم في بطولتي مستر ومسز وورلد في الفجيرة وبطولة الخليج وغيرها من البطولات. headtopics.com

وتتألف البعثة من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب و12 لاعباً هم كل من لاعبي بناء الأجسام ثاني خميس الحمادي «75 كيلوجراماً»، وأحمد حسن رستم «80 كيلوجراماً»، وعبد الله حسن رستم «85 كيلوجراماً»، وسعيد غلام درويش «90 كيلوجراماً»، وفي فئة الأساتذة «الماستر» يمثل الإمارات خالد بخيت الفلاسي في فئة الأعمار أكبر...

وفي منافسات الفيزيك، سيشارك لاعبو منتخب الإمارات عمر المهيري «فئة أكثر من 170 سنتيمتراً»، وعلي ضاوي «فئة أكثر من 182 سنتيمتراً»، وفي فئة الفيزيك للأساتذة «الماستر» سيشارك كل من عبد الله علي الختال وعصام الغص، بينما في فئة الموسكلار فيزيك سيشارك ربيع سلمان الزعابي «أكثر من 175 سنتيمتراً». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

منتخب الإمارات يواجه نظيره الغاني غداً في 'مونديال' كرة القدم المصغرةرأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / يتطلع منتخب الإمارات لحسم تأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم المصغرة 'ميني فوتبول' عندما يواجه نظيره الغاني غداً السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد فوزه أمس على نظيره الهندي 1-0، في افتتاح البطولة. اقرأ أكثر ⮕

توقيف شخص في إسبانيا يشتبه في صلته بهجوم بروكسلأعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، أنها أوقفت شخصاً يشتبه في تورطه في الهجوم الذي أودى بسويديين اثنين في بلجيكا منتصف 16 أكتوبر/ تشرين الأول اقرأ أكثر ⮕

«الفجيرة للفنون القتالية» يهدي الإمارات 4 ميداليات في الألعاب العالميةحقق لاعبو منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية القتالية المقامة في السعوديةrn اقرأ أكثر ⮕

فيروس قاتل يغزو أوروبا.. وتحرك عاجل للإنقاذرصدت السلطات الفرنسية فيروس القرادة المتسببة في نقل عدوى حمى القرم- الكونغو النزفية (CCHF ) بإحدى المناطق على مقربة من حدودها مع إسبانيا اقرأ أكثر ⮕

«رفع الأثقال» يدشن مشواره في البطولة العربيةيدشن الثنائي منذر الجسمي «67 كجم» ومي المدني «71 كجم» مشوار منتخب الإمارات الوطني، السبت، في منافسات البطولة العربية اقرأ أكثر ⮕

«أبيض الشاطئية» يهزم تركيا في بطولة نيومحقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على نظيره المنتخب التركي بنتيجة 4-2، وذلك في المباراة التي جرت الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة اقرأ أكثر ⮕