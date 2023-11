الحكم الأجنبي يظهر للمرة الـ 15 في الدوري.. الأولى للوصل

وكان اتحاد الكرة قد فتح الباب أمام الأندية للاستعانة بالصافرة الأجنبية، بعد غياب استمر 35 عاماً منذ آخر ظهور لقضاة الملاعب الأجانب، وجرى وضع آلية مخصصة ومشددة، وكان الحكم التركي جونيت شاكير أول من أدار مباراة في عصر الاحتراف، خلال مواجهة شباب الأهلي والجزيرة بتاريخ 22 أكتوبر2021.

وعلى مدار هذه الفترة بداية منذ أول مباراة ظهر فيها الحكم الأجنبي بتاريخ 22 أكتوبر في لقاء شباب الأهلي والجزيرة، وصولاً لمباراة الجولة الماضية التي جمعت بين الوحدة واتحاد كلباء 27 أكتوبر 2023، فإن الأندية قد صرفت مليونين و380 ألف درهم إماراتي للاستعانة بالحكم الأجنبي، علماً بأن تكلفة المباراة الواحدة تصل إلى 170 ألف درهم إماراتي.

وتظهر إحصائية «الإمارات اليوم» أنه خلال المباريات الـ14 فإن نادي العين والوحدة هما أكثر الأندية التي ظهر الحكم الأجنبي في مبارياتهما بواقع ثماني مرات، ويأتي من بعدهما الشارقة بخمس مرات، واللافت أن «الزعيم» استعان بالحكم الأجنبي خلال الموسم الحالي حتى الآن ثلاث مرات، بينما ستكون مباراة اليوم هي الرابعة.

ويحسب للجنة الحكام باتحاد الكرة نجاحها في عدم الاعتماد على أسماء معينة في إدارة جميع المباريات، وإنما فتح الباب أمام عدد كبير من حكام النخبة على المستوى العالمي للمشاركة في اللقاءات، علماً بأنه خلال 14 مباراة سابقة فإن حكماً واحداً فقط هو الذي أدار مباراتين، هو الصربي سردان يوفانوفيتش، الذي ظهر في الموسم الماضي في لقاء الشارقة والعين، وفي الموسم الحالي خلال مباراة الوحدة واتحاد كلباء.

يذكر أن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش كان قد أدار مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم التي استضافتها قطر، وشهدت الانتصار التاريخي لـ«الأخضر» على «التانغو»، ويعد من حكام النخبة في القارة الأوروبية، وقد أدار ثلاث مباريات في يورو 2020 أشهرها مباراة بلجيكا وإيطاليا في ربع النهائي.

