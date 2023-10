الحقائق.. وخبث الجماعات الحاقدة

لا تنفصلُ الحملة التي تشنّها الجماعات الحاقدة وأذرعها الإعلامية وشبكات التضليل المرتبطة بها على دولة الإمارات العربية المتحدة عن محاولات الوقيعة العربية - العربية التي تتبناها قوى إقليمية ودولية

تقوم العلاقة العربية - الإماراتية على الاحترام المشترك، بحكم طبيعة النظرة للمتغيرات الإقليمية والدولية، والتعاطي معها وفق رؤية تعزّز الأمن القومي العربي، عبر التشاور المستمر حول جميع القضايا والملفات، بما يرسّخ الأمن والاستقرار ومصالح شعوب المنطقة.

لذا.. فليس سرّاً تبنّى الامارات رؤية واضحة تجاه أزمات المنطقة العربية، وتغليب الحلول السياسية حقناً لدماء الشعوب، وحماية لمقدراتها، وتعزيزاً لقوة دول المنطقة، والتصدي بقوة وحزم لظاهرة التطرف والإرهاب. headtopics.com

فلا تتوقف الحملات النفسية والحروب الدعائية التي تهدف لتفخيخ العلاقات الإماراتية - العربية، من خلال منابر تحريضية ومنصات مشبوهة تتعمّد الإساءة لعلاقات التقارب، والتشكيك في النوايا والأدوار العروبية وتزييف الحقائق وتشويه الواقع حتى تقطع الطريق على أي تعاون مشترك، لاسيما التعاون الاقتصادي، الذي يستهدف علاج التداعيات الكارثية للفوضى والاضطرابات السياسية التي تعرّضت لها المنطقة العربية منذ ما يسمى الربيع...

هذه الخطوات التآمرية هي جزء من أدوات الحروب الحديثة التي لا يوجد فيها فاصل بين استخدام كل الأساليب المدنية والعسكرية في استنزاف الدول فيما يُطلق عليها حروب الجيل الرابع، في محاولة لكسر إرادة الطرف المستهدف، بمؤثرات والتي سبق أن طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إصلاح مجلس الأمن، وتحسين نهج المجلس في التعامل مع الأزمات. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

واشنطن: العملات المشفرة لا تشكل «معظم تمويل» الجماعات الإرهابيةقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع... اقرأ أكثر ⮕

قرقاش: الأفعال تتحدث عن حكمة الإمارات والتشويه لن يغير من الحقائق شيئاًتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

إيرانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

اللاجئون السوريون في تركيا..موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

حزب اللهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Like it! We would like to invite you to visit our caricature. اقرأ أكثر ⮕

مسابقة التسامحموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات IITolerance السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آخر يوم للاشتراك 16 سبتمبر ؟ هل اغلق باب الاشتراك ؟ اقرأ أكثر ⮕