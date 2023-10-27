الحرب في غزة تهدد صناعة الرقائق وسلاسل التوريد عالمياً

شركة «إنتل» تعد أكبر مستثمر في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل. أرشيفيةفي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال يُطلق على إسرائيل البالغة مساحتها مساحة ولاية نيوجيرسي تقريباً، لقب «أمة الشركات الناشئة»، حيث يتجاوز نصيب الفرد في عدد الشركات الناشئة أي دولة أخرى في العالم. ووفقاً لتحالف الأعمال بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعد كاليفورنيا بمثابة المقر الرئيس العالمي أو الأميركي لـ35 شركة تأسست في إسرائيل، وهي شركات ناشئة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
لقد كانت التكنولوجيا المتقدمة هي القطاع الأسرع نمواً في إسرائيل منذ سنوات، مع وجود 500 شركة متعددة الجنسيات فيها، كما أنها تغطي نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي و14% من الوظائف. كما تتمتع شركة «إنفيديا» - وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي - بحضور كبير في إسرائيل.
بينما تقع مدينة حيفا الساحلية على بعد نحو 40 دقيقة بالسيارة من الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي مع «حزب الله» اللبناني القصف في الأيام الأخيرة. أحد معالجات الشركة الأكثر مبيعاً في العالم «بانياس» يأخذ اسمه من نبع في مرتفعات الجولان، تم الاستيلاء عليه من سورية عام 1967. headtopics.com
وإضافة إلى شركة إنتل الرائدة، تتمتع شركة «إنفيديا»، إحدى أكبر الشركات إنتاجاً لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي أيضاً، بحضور هائل في إسرائيل، حيث أصبح هذا العملاق الأميركي الذي حلّق عالياً في سوق الأوراق المالية في الأشهر الأخيرة، أكبر منتج للرقائق لأنظمة الذكاء الاصطناعي ويقوم ببناء كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، بالتعاون مع 800 شركة إسرائيلية ناشئة (سيُطلق عليها اسم إسرائيل-1) والذي سيكون من بين الأسرع في العالم.