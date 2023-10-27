الحبتور: كأس البولو الخيري يجسد دورنا المجتمعي

منافساته اليوم السبت على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وأكد أنه على قناعة تامة بأن الموسم الجديد سيكون أكثر نجاحاً بسبب حرص الأندية على تكثيف نشاطها والدفع بالوجوه الشابة من اللاعبين المواطنين.

وأكد الحبتور أهمية مشاركة محبي وعشاق رياضة البولو في النسخة الخامسة من كأس البولو الخيري للسيدات والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر سرطان الثدي، مشيراً إلى أن هذه الكأس تأتي في إطار حرص مجموعة الحبتور وأسرة البولو على تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به تجاه هذه الشريحة بصفة سنوية.

وتضم مباراة اليوم الاستعراضية كوكبة من اللاعبات الهواة والمحترفات، ثم يعقب اللقاء المزاد العلني دعماً لمبادرة التوعية بمخاطر سرطان الثدي. من جانب آخر، وحرصاً من إدارة نادي الحبتور للبولو والفروسية على مضاعفة النجاحات التي تحققت للحدث في العام الماضي، فسوف يتم فتح الأبواب في الثانية والنصف ظهراً، أي قبل نحو ساعة من المباراة، كما ستتم إتاحة الفرصة للجمهور بالمشاركة في البحث عن الكنز «الكوينز الوردية» بين شوطي المباراة الاستعراضية، ثم تتوالى فقرات الحفل التي ستتضمن تسليم كأس الحدث وجائزة أفضل فستان نسائي وجائزة «روز بينك» وسيكون حملة مشاعل الخير على موعد مع المزاد الخيري في السادسة مساء. headtopics.com

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