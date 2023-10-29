الجيش الكوري الجنوبي يقدم مساعدة لسفينة كورية شمالية جانحة

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن طائرة دورية بحرية رصدت سفينة مجهولة في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية الأحد وأرسلت زورق دورية.

وأوضحت في بيان أنه عندما اقتربت السفينة، طلب طاقم القارب المنكوب المساعدة وأكد البحارة الكوريون الجنوبيون أنها سفينة كورية شمالية. وأضاف البيان أن طاقم السفينة الكورية الشمالية قال إن سفينتهم جنحت منذ عشرة أيام وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم، وقد طلبوا طعاماً ومياه شرب قدمها الجانب الكوري الجنوبي «لأسباب إنسانية».

وتابعت هيئة الأركان إن «الشمال بقي على اطلاع (على التطورات) من خلال قيادة الأمم المتحدة وشبكة الاتصالات البحرية الدولية ليتمكن من إنقاذ السفينة الكورية الشمالية المنكوبة». وكانت مجموعة من الكوريين الشماليين عبرت الثلاثاء إلى المياه الكورية الجنوبية على متن قارب خشبي، فيما يبدو أنها حالة فرار نادرة عبر الحدود البحرية. headtopics.com

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلاً عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن الكوريين الشماليين الأربعة الذين كانوا على متن القارب «عبروا عن نيتهم بالهرب».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

25 شخصية أدبية وفنية و20 جلسة ومعارض كتب يستضيفها الجناح الكوري الجنوبي بمعرض الشارقة للكتاب 2023الشارقة في 27 أكتوبر / وام / يقدم جناح كوريا الجنوبية في النسخة الـ 42 لـ 'معرض الشارقة الدولي للكتاب' التي تقام في الفترة الأول إلى الثاني عشر من نوفمبر المقبل في 'مركز إكسبو الشارقة' تحت شعار 'نتحدث كتباً' .. برنامجاً ثقافياً وفنياً غنياً ومتنوعاً. اقرأ أكثر ⮕

كوريا الجنوبية تحلق بخيال بلا حدود في معرض الشارقة الدولي للكتابيستعد جمهور الشارقة للتعمق في الثقافة الكورية الغنية، وتجربة ثوب «الهانبوك» الكوري، خلال استضافة كوريا الجنوبية اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يبحث ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقةالتقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة: منطقتكم أصبحت «ساحة معركة»حذر الجيش الإسرائيلي، السبت، المدنيين... اقرأ أكثر ⮕

معارك عنيفة في الخرطوم ودارفور مع استمرار مفاوضات جدةاندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يرفض ضمان سلامة الصحفيين في غزةقال الجيش الإسرائيلي لوكالتي رويترز وفرانس برس الدوليتين للأنباء... اقرأ أكثر ⮕