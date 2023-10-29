الجيش يتدخل.. استنفار أمني في كولومبيا بعد اختطاف والد لويس دياز

أعلنت السلطات الكولومبية الاستنفار الأمني لإنقاذ لويس مانويل دياز، والد لويس دياز مهاجم فريق ليفربول، عقب تعرضه للاختطاف مع زوجته، السبت، إذ انضمت قوات من الجيش إلى عملية البحث.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن القضية المعقدة أدت إلى تولي الجنرال ويليام سلامانكا قائد الشرطة الكولومبية للتحقيق بنفسه، مستعيناً بكافة الأجهزة الأمنية المتاحة. وأكد سلامانكا أنه كلف بفحص كل سيارة وشخص يسيرون في الشوارع في محاولة العثور على والدي لويس دياز، وبعد ساعات أعلن إنقاذ والدته.

وأوضحت وسائل الإعلام أن والدي لويس دياز كانا في سيارتهما حين اعترضهما مسلحين على دراجة نارية، وقاموا بسرقتهما واختطافهما، قبل تحرير الشرطة لسيلينيس مارولاندا، والدة اللاعب. وانضمت قوات من الجيش الكولومبي إلى عملية البحث عن والد لويس دياز الذي يبقى مفقوداً، فيما ناشد اتحاد كرة القدم المحلي، ببذل أقصى جهودها للعثور على لويس مانويل دياز. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

ليفربول يعلن دعمه للاعبه دياز بعد اختطاف والديه في كولومبياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عصابة تخطف والديْ نجم ليفربول للمطالبة بفديةتعرض والدا نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز للخطف... اقرأ أكثر ⮕

خطف والديْ نجم ليفربول للمطالبة بفديةتعرض والدا نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز للخطف... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: نواصل تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزةأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده يواصلون عملياتهم البرية في غزة، مساء السبت، بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

لندن.. الآلاف يحتجون دعماً لغزة ويطالبون بوقف إطلاق النارتظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، السبت، لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بـ«شن حرب من المستشفيات» بغزة.. و«الحركة» تنفياتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حركة «حماس» باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات اقرأ أكثر ⮕