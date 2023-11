الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة

وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس إن "15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعات

ALKHALEEJ: مقتل 12 جندياً إسرائيلياً في غزة.. ونتنياهو يعترف: نخوض حرباً صعبةارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال هجومه على قطاع غزة إلى 12 جندياً...

ALKHALEEJ: مقتل 9 جنود إسرائيليين في معارك غزة | صحيفة الخليجأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل تسعة جنود الثلاثاء في المعارك الجارية...

ALKHALEEJ: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمال غزةأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة في اليوم الخامس والعشرين

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

ALKHALEEJ: نتنياهو: نحقق تقدماً منتظماً في حرب غزةأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الجيش يحرز «تقدماً منتظماً» في قطاع غزة في اليوم الرابع والعشرين

