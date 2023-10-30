الجيش الإسرائيلي يكشف عن صورة الدبابة التي انقلبت وقتلت ضابطاً وأصابت جنديين

نشر الجيش الإسرائيلي صورة الدبابة التي انقلبت في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جنديين في قوات الاحتياط.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن فجر اليوم عن مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.توقيف ستين شخصاً وإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد اقتحام مطار في داغستانالجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

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السعودية تدين العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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«تسـلل مـن الأرض» يفـاجئ التوغـل الإسرائيـلي في بيـت حانـوناندلعت اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حركة «حماس»، أمس الأحد اقرأ أكثر ⮕