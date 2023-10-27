الجيش المصري: طائرة مُسيرة تسببت في حادث طابا.. وخروج جميع المصابين من المستشفى

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، موضحاً أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة، وجاري المتابعة. headtopics.com

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