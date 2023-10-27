الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وتعرض قطاع غزة الذي تديره حركة حماس للقصف منذ السابع من أكتوبر بعد أن اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1400 شخص. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو سبعة آلاف شخص لاقوا حتفهم بسبب القصف الجوي الإسرائيلي.

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي رويترز وفرانس برس هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة. وجاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة". وأضافت الرسالة أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين". headtopics.com

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة. واختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".

ولم تعلق حماس على الفور حين سئلت عن مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنها نفذت عمليات عسكرية بالقرب من مكان تواجد صحفيين في غزة.وقالت رويترز في بيان ردا على تلقيها الرسالة "الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".وأضاف شيتويند "نحن في وضع مخاطرة لا تصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيرا من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى". headtopics.com

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 27 صحفيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحرب، معظمهم في غزة لكن هناك من لقي حتفه منهم أيضا في إسرائيل وجنوب لبنان. وجاء في أحدث بيانات للجنة أن 22 صحفيا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبنانيا واحدا قتلوا حتى الجمعة 27 أكتوبر حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

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