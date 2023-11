الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: لحظة الاجتياح البري وشيكة

وقالوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أربع غارات على الأقل على المنطقة محدثة دمارا كبيرا.في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية وعددا من الجنود في منطقة جحر الديك بقطاع غزة واشتبكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية.وكانت إسرائيل شنت هجوما على مخيم جباليا أمس قالت وزارة الداخلية في غزة إنه أوقع نحو 400 بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

يذكر أن إسرائيل فرضت حصارا مطبقا على قطاع غزة ودكته بالقصف المكثف والضربات الجوية وبدأت تنفيذ عمليات توغل برية في رد انتقامي على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.وقتل في إسرائيل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

أما من الجانب الفلسطيني، فقد أسفر القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة عن مقتل 8525 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس التي تسيطر على غزة.بعد عشرات الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الماضية، أكدت إيران أن لا علاقة لها بتلك الحوادث.وشدد وزير الداخلية ...بعدما أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي سابقاً بوقوع"أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم مباغت شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، ...

